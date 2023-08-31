Число погибших после взрыва на месторождения в ХМАО выросло до четырех

Число погибших после взрыва на Талинском месторождении Ханты-Мансийского автономного округа выросло до четырех. Об этом ТАСС сообщили в департаменте здравоохранения региона. Напомним, инцидент произошел 14 августа. Ранее сообщалось, что один человек погиб на месте происшествия, а еще шестеро было доставлены в медучреждения.

«В настоящий момент в окружных ожоговых центрах находятся трое пострадавших, состояние всех пациентов оценивается специалистами как крайне тяжелое. Трое из шести поступивших в медицинские организации пациентов скончались в связи с полученными травмами, не совместимыми с жизнью»,— заявили в департаменте.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что по факту взрыва на месторождении нефти было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, порыв паронефтяного облака, которое воспламенилось, произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ.

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