На проект сохранения трех зданий в Уфе потратят до 7 млн рублей

Управление имуществом казны Башкирии выбрало подрядчика для разработки проектных документаций по сохранению трех домов (№7, №8 и №14) на улице Октябрьской революции в Уфе, которые являются объектами культурного наследия, сообщается на сайте госзакупок. Все три аукциона выиграло ООО «Экспертно-проектное бюро “Архтамга”». Работы выполнят за 6,5 млн руб. при общей начальной цене контрактов 7,2 млн руб. с дисконтом 9%. Они будут профинансированы из бюджета республики.

Согласно аукционным документациям, все здания были построены в 19 веке или начале 20 века. В доме №7 раньше жил купец Федор Чижов, сейчас там располагается один из учебных корпусов БГПУ им. Акмуллы. В здании №8, которое принадлежало Волжско-Камскому коммерческому банку, находится офис местного Русского географического общества и выставочная музейная экспозиция исследователя Арктики Валериана Альбанова. В доме №14 раньше располагалось Городское полицейское управление, ныне там находятся Управление пожарной охраны Уфы, пожарная часть и пожарно-спасательный отряд.

Экспертно-проектное бюро «Архтамга», согласно «СПАРК-Интерфакс», специализируется на деятельности в области архитектуры. Его зарегистрировали в сентябре 2016 года в Сибае. Совладельцами являются Рустам Алибаев и Ильфат Актуганов. За прошлый год прибыль бюро составила 4,1 млн руб. при выручке 40,2 млн руб.

Венера Хисамова

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