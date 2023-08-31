В Ленобласти задержали дезертира после пяти месяцев отсутствия в воинской части

Сотрудники уголовного розыска задержали в поселке Лебяжье в Ленинградской области местного жителя, который после отпуска не вернулся на военную службу в Пскове, сообщила «Фонтанка».

Задержание произошло 30 августа в коттеджном поселке в Лебяжьем, находящемся в Выборгском районе Ленинградской области. Сейчас военнослужащий находится под подпиской о невыезде.

Как стало известно журналистам, 31-летний военнослужащий из Московского района Петербурга проходил службу в псковской воинской части. В середине марта 2023 года он ушел в отпуск, но после отведенных на отдых 15 дней в часть не вернулся. После этого в его отношении возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве (ч. 5 ст. 337 УК РФ). В июле мужчину объявили в федеральный розыск.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о другом случае самовольного оставления воинской части. 30 августа сотрудники уголовного розыска задержали находящегося в федеральном розыске 48-летнего мужчину, который покинул воинскую часть в Вологодской области.

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