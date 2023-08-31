Военная операция не повлияла на число проходящих альтернативную службу

В России альтернативную гражданскую службу (АГС) проходят 1140 человек. Рекорд был зафиксирован во втором полугодии 2016 года — 1215 граждан. С тех пор показатель варьируется в пределах 1100–1200 человек.

На статистику Росстата и Роструда обратили внимание «Ведомости». 1140 человек проходят АГС, по данным на второе полугодие 2023 года, в первом полугодии их было больше — 1199. В первой половине 2022 года АГС проходили 1166 человек, во втором — 1152.

Больше всего проходящих АГС в Санкт-Петербурге (69), Московской области (64) и Москве (42). Никто не проходит альтернативную службу в Архангельской, Новгородской, Оренбургской, Орловской областях, Калмыкии, Чувашии, ХМАО, ЯНАО, Республике Алтай, Туве, ЕАО, Магаданской области, Забайкальском, Камчатском краях, на Чукотке, а также во всех северокавказских республиках, за исключением Северной Осетии.

Юрист Арсений Левинсон объяснил «Ведомостям», что призывные комиссии часто отказывают гражданам в прохождении АГС. По закону на альтернативную службу могут претендовать граждане, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также коренные малочисленные народны РФ. Господин Левинсон отметил, что с начала военной операции было как минимум два случая привлечения к ответственности при подаче заявлений на АГС по статье о дискредитации вооруженных сил: в Ставропольском крае и Поволжье.

Леонид Уварчев