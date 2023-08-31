С летним приветом

Строительство транспортно-логистического центра ТЛЦ "Сибирский". Учредитель компании ООО "НТТ" Александр Кахидзе (второй слева) и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (третий слева) на площадке ТЛЦ
19 августа заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Алтайский край, где посетил Бийский олеумный завод и предприятие «Алтайвитамины»
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Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Многофункциональная ледовая арена "Сибирь – Арена" в Новосибирске
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Коммерсантъ / Алексей Танюшин
12 августа на территории парка спорта Алексея Смертина был установлен новый рекорд России по одновременному выполнению нормативов комплекса ГТО по отжиманию. 10 раз одновременно отжались сразу 3635 жителей Алтайского региона
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Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Соревнования по армрестлингу во время празднования Деня физкультурника в Новосибирске
Старт строительства в Новосибирской области самого крупного в Сибирском федеральном округе логистического объекта Wildberries. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук во время посещения строящегося распределительного центра Wildberries