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С летним приветом

Лучшие фотографии августа

Культурная и политическая жизнь сибирского региона в объективе — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Тренировка на новосибирском ипподроме

Тренировка на новосибирском ипподроме

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Празднование Дня Российского флага в Красноярске

Празднование Дня Российского флага в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков во время X Международного форума технологического развития &quot;Технопром-2023&quot; в Новосибирске

Первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков во время X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Агитационный баннер Единого дня голосования и выборов губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Агитационный баннер Единого дня голосования и выборов губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время X Международного форума технологического развития &quot;Технопром-2023&quot; в Новосибирске

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Строительство транспортно-логистического центра ТЛЦ &quot;Сибирский&quot;. Учредитель компании ООО &quot;НТТ&quot; Александр Кахидзе (второй слева) и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (третий слева) на площадке ТЛЦ

Строительство транспортно-логистического центра ТЛЦ "Сибирский". Учредитель компании ООО "НТТ" Александр Кахидзе (второй слева) и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (третий слева) на площадке ТЛЦ

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Церемония открытия многофункциональной ледовой арены &quot;Сибирь – Арена&quot;. Выставочный матч по хоккею между юниорскими сборными командами России (U18) и Белоруссии (U18)

Церемония открытия многофункциональной ледовой арены "Сибирь – Арена". Выставочный матч по хоккею между юниорскими сборными командами России (U18) и Белоруссии (U18)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Заседание суда по делу депутата городской Думы Томска Ксении Фадеевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в НКО

Заседание суда по делу депутата городской Думы Томска Ксении Фадеевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в НКО

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Строящаяся станция метро &quot;Спортивная&quot; в Новосибирске

Строящаяся станция метро "Спортивная" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Виды Республики Алтай, Улаганский тракт. Арт-объект автомобили на деревянных сваях и туристы

Виды Республики Алтай, Улаганский тракт. Арт-объект автомобили на деревянных сваях и туристы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Совместный рейд транспортной полиции и прокуратуры Новосибирской области на водных объектах Новосибирской области: акватория реки Обь и бассейн Обского водохранилища

Совместный рейд транспортной полиции и прокуратуры Новосибирской области на водных объектах Новосибирской области: акватория реки Обь и бассейн Обского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК &quot;Вагнер&quot; Евгению Пригожину

Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Дети в масках на улице во время празднования &quot;Дня шахтера&quot; в Прокопьевске

Дети в масках на улице во время празднования "Дня шахтера" в Прокопьевске

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Губернатор Томской области Владимир Мазур во время X Международного форума технологического развития &quot;Технопром-2023&quot; в Новосибирске

Губернатор Томской области Владимир Мазур во время X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

19 августа заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Алтайский край, где посетил Бийский олеумный завод и предприятие «Алтайвитамины»

19 августа заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Алтайский край, где посетил Бийский олеумный завод и предприятие «Алтайвитамины»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Многофункциональная ледовая арена &quot;Сибирь – Арена&quot; в Новосибирске

Многофункциональная ледовая арена "Сибирь – Арена" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

12 августа на территории парка спорта Алексея Смертина был установлен новый рекорд России по одновременному выполнению нормативов комплекса ГТО по отжиманию. 10 раз одновременно отжались сразу 3635 жителей Алтайского региона

12 августа на территории парка спорта Алексея Смертина был установлен новый рекорд России по одновременному выполнению нормативов комплекса ГТО по отжиманию. 10 раз одновременно отжались сразу 3635 жителей Алтайского региона

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Соревнования по армрестлингу во время празднования Деня физкультурника в Новосибирске

Соревнования по армрестлингу во время празднования Деня физкультурника в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Виды города Прокопьевска, Кемеровская область

Виды города Прокопьевска, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Рассмотрение в Новосибирске уголовного дела депутата законодательного собрания Новосибирской области, бывшего члена Совета Федерации России Владимира Лаптева, обвиняемого в коррупции и мошенничестве

Рассмотрение в Новосибирске уголовного дела депутата законодательного собрания Новосибирской области, бывшего члена Совета Федерации России Владимира Лаптева, обвиняемого в коррупции и мошенничестве

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Тренировки наездников на новосибирском ипподроме

Тренировки наездников на новосибирском ипподроме

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Старт строительства в Новосибирской области самого крупного в Сибирском федеральном округе логистического объекта Wildberries. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук во время посещения строящегося распределительного центра Wildberries

Старт строительства в Новосибирской области самого крупного в Сибирском федеральном округе логистического объекта Wildberries. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук во время посещения строящегося распределительного центра Wildberries

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Изготовление бюллетеней для Единого дня голосования. Бланки с фамилиями кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области

Изготовление бюллетеней для Единого дня голосования. Бланки с фамилиями кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Совместный рейд транспортной полиции и прокуратуры Новосибирской области на водных объектах Новосибирской области: акватория реки Обь и бассейн Обского водохранилища

Совместный рейд транспортной полиции и прокуратуры Новосибирской области на водных объектах Новосибирской области: акватория реки Обь и бассейн Обского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мобильная точка с кофе в селе Курай в Республике Алтай

Мобильная точка с кофе в селе Курай в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Виды Новосибирска. Строящиеся жилые комплексы у реки Обь во время утреннего тумана

Виды Новосибирска. Строящиеся жилые комплексы у реки Обь во время утреннего тумана

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Памятник Ленину на площади Революции в Красноярске

Памятник Ленину на площади Революции в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Спортсмены во время соревнований по борьбе во время празднования Дня шахтера в городе Прокопьевске, Кузбасс

Спортсмены во время соревнований по борьбе во время празднования Дня шахтера в городе Прокопьевске, Кузбасс

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Работа Научно-исследовательского института НПО &quot;Луч&quot; в Новосибирске

Работа Научно-исследовательского института НПО "Луч" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бортко  /  купить фото

Церемония открытия многофункциональной ледовой арены &quot;Сибирь – Арена&quot; в Новосибирске

Церемония открытия многофункциональной ледовой арены "Сибирь – Арена" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Виды города Прокопьевска, Кузбасс. Предвыборный плакат кандидата в губернаторы Кемеровской области от партии &quot;Единая Россия&quot; Сергея Цивилева на улице города

Виды города Прокопьевска, Кузбасс. Предвыборный плакат кандидата в губернаторы Кемеровской области от партии "Единая Россия" Сергея Цивилева на улице города

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Виды Республики Алтай. Алтайские дети, перегородив дорогу бревном, собирают деньги за проезд к смотровой площадке Северо Чуйского хребта

Виды Республики Алтай. Алтайские дети, перегородив дорогу бревном, собирают деньги за проезд к смотровой площадке Северо Чуйского хребта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Отдыхающие на sup-бордах на реке Енисей в Красноярске

Отдыхающие на sup-бордах на реке Енисей в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Тренировка на новосибирском ипподроме

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Празднование Дня Российского флага в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков во время X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Агитационный баннер Единого дня голосования и выборов губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Строительство транспортно-логистического центра ТЛЦ "Сибирский". Учредитель компании ООО "НТТ" Александр Кахидзе (второй слева) и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (третий слева) на площадке ТЛЦ

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Церемония открытия многофункциональной ледовой арены "Сибирь – Арена". Выставочный матч по хоккею между юниорскими сборными командами России (U18) и Белоруссии (U18)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Заседание суда по делу депутата городской Думы Томска Ксении Фадеевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в НКО

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Строящаяся станция метро "Спортивная" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Виды Республики Алтай, Улаганский тракт. Арт-объект автомобили на деревянных сваях и туристы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Совместный рейд транспортной полиции и прокуратуры Новосибирской области на водных объектах Новосибирской области: акватория реки Обь и бассейн Обского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Дети в масках на улице во время празднования "Дня шахтера" в Прокопьевске

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Губернатор Томской области Владимир Мазур во время X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

19 августа заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Алтайский край, где посетил Бийский олеумный завод и предприятие «Алтайвитамины»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Многофункциональная ледовая арена "Сибирь – Арена" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

12 августа на территории парка спорта Алексея Смертина был установлен новый рекорд России по одновременному выполнению нормативов комплекса ГТО по отжиманию. 10 раз одновременно отжались сразу 3635 жителей Алтайского региона

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Соревнования по армрестлингу во время празднования Деня физкультурника в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Виды города Прокопьевска, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Рассмотрение в Новосибирске уголовного дела депутата законодательного собрания Новосибирской области, бывшего члена Совета Федерации России Владимира Лаптева, обвиняемого в коррупции и мошенничестве

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Тренировки наездников на новосибирском ипподроме

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Старт строительства в Новосибирской области самого крупного в Сибирском федеральном округе логистического объекта Wildberries. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук во время посещения строящегося распределительного центра Wildberries

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Изготовление бюллетеней для Единого дня голосования. Бланки с фамилиями кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Совместный рейд транспортной полиции и прокуратуры Новосибирской области на водных объектах Новосибирской области: акватория реки Обь и бассейн Обского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мобильная точка с кофе в селе Курай в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Виды Новосибирска. Строящиеся жилые комплексы у реки Обь во время утреннего тумана

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Памятник Ленину на площади Революции в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Спортсмены во время соревнований по борьбе во время празднования Дня шахтера в городе Прокопьевске, Кузбасс

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Работа Научно-исследовательского института НПО "Луч" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бортко  /  купить фото

Церемония открытия многофункциональной ледовой арены "Сибирь – Арена" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Виды города Прокопьевска, Кузбасс. Предвыборный плакат кандидата в губернаторы Кемеровской области от партии "Единая Россия" Сергея Цивилева на улице города

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Виды Республики Алтай. Алтайские дети, перегородив дорогу бревном, собирают деньги за проезд к смотровой площадке Северо Чуйского хребта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Отдыхающие на sup-бордах на реке Енисей в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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