Фонд капремонта в Башкирии заплатит 21 млн рублей за взыскание долгов

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Башкирии выбрал поставщика услуг по взысканию задолженности с собственников помещений, следует из материалов портала госзакупок. Контракт по максимальной начальной цене 21 млн руб. получило уфимское ООО «Правовое агенство “Юристъ”».

Подрядчик при взыскании задолженности по взносам на капремонт должен будет вести судебно-претензионную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах. Он будет представлять по доверенности интересы регоператора во всех судебных органах, учреждениях, предприятиях и организациях, соблюдая при этом требования закона «О персональных данных». Работу нужно будет вести в досудебном и судебном порядке, получая сведения о правообладателях помещений за свой счет и своими силами.

Услуги необходимо оказывать с даты заключения контракта по ноябрь текущего года. Контракт финансируется за счет субсидии из республиканского бюджета.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юристъ» зарегистрировано в Уфе в 2006 году. Совладельцами компании выступают Фидалия Ахметханова и Фироза Султанова. В 2022 году прибыль общества составила 4,59 млн руб. при выручке 22 млн руб.

Наталья Балыкова

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