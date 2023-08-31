На строительство путепровода в Башкирии потратят до 368 млн рублей

Администрация Кумертау ищет подрядчика для строительства путепровода над железной дорогой по улице Маркса в Кумертау, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 367,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 19 сентября. Работы профинансирует городской бюджет. Их нужно завершить не позднее декабря 2025 года.

Согласно аукционной документации, подрядчик на объекте должен, в частности, до декабря этого года забить сваи на опорах, армировать и забетонировать насадки, а до декабря следующего года — собрать и разобрать временный проезд над ж/д путями, произвести монтаж балок пролетных строений. Также планируется снос жилых и нежилых строений, вырубка деревьев, переустройство канализации и водопровода. До октября 2025 года подрядчик должен разобрать стройбазы и восстановить почвенно-растительный слой.

Венера Хисамова

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