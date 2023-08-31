В Краснодаре начали строить ливневку на подтапливаемой улице Братьев Дроздовых

В Краснодаре на улице Братьев Дроздовых начали строить ливневую канализацию. Как сообщает мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале, при сильных ливнях именно в этом районе регулярно образовываются подтопления.

«Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года»,— отметил Евгений Наумов.

В мае сообщалось о намерениях заключить муниципальный контракт и уже летом начать строительство ливневки по улице Дмитриевская Дамба — от ул. Горького до ул. Суворова. Тогда же стало известно о готовности проектов по строительству ливневок еще по шести адресам.

Татьяна Ручкина

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