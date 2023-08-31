Доходы бюджета Кургана увеличили почти на 2 млрд рублей

На заседании Курганской городской думы были внесены изменения в местный бюджет. Как сообщают в пресс-службе представительного органа, доходы были увеличены почти на 2 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений из областной казны.

«В том числе поступили субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, реконструкцию канализационно-насосной станции 14 в Заозерном микрорайоне, стимулирование жилищного строительства, модернизацию детских школ искусств и систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и оснащение загородных оздоровительных лагерей,— сообщают в гордуме.

Уточняется, что субсидии имеют целевой характер, поэтому в соответствующие разделы расходов бюджета внесены изменения.