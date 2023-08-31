Смольный предоставит субсидии малому и среднему бизнесу на 1,9 млрд рублей

Малый и средний бизнес в Петербурге получит от городских властей субсидии на возмещение затрат по кредитам. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, субсидии предоставляются по результатам отбора. К его участию в текущем году допускаются субъекты МСП, которые подтвердили выполнение условий по сохранению численности работников и в полном объеме исполнили обязательства по выплате основного долга и процентов по договорам микрозайма, заключенным в 2020 году.

В 2023 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в виде субсидий, составляет 1,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Фонд содействия кредитованию помог петербургскому бизнесу привлечь займы на 534 млн рублей.

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