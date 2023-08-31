В Уфе из-за фестиваля перекроют движение вдоль набережной реки Белой

В Уфе из-за фестиваля «Молочная страна» ограничат движение вдоль набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы, сообщили в пресс-службе мэрии. Запрет будет действовать от улицы Сочинской до Пугачева (парковка) с 13.30 часов 1 сентября до 23.59 часов 2 сентября.

Ежегодный фестиваль, посвященный молоку и молочной продукции, проводится с 2011 года. В этом году он состоится 2 сентября с 10:00 часов до 18:00 часов. Жителей города и гостей столицы будут ждать молочная ферма, сырная и медовая лавки, молочный бар, гастрономический фестиваль.

Венера Хисамова

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