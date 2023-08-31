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Коммерсантъ FM
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Радио ZET: турецкий самолет с туристами из РФ пролетел над Польшей из-за грозы

Самолет турецкой Turkish Airlines, следовавший в Москву, пролетел над Польшей из-за грозы, сообщила польская радиостанция ZET. Рейс с российскими туристами развернулся между Люблином и Замостьем, направился в сторону Жешува и Кракова и пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Как говорится в сообщении ZET, причиной «весьма странного маршрута» стал «мощный грозовой фронт». Отмечается, что полеты турецких самолетов над Евросоюзом не запрещены.

Радиостанция обратила внимание, что в соцсети X также рассказывали и о других самолетах, которые проследовали по этому маршруту, чтобы облететь грозовой фронт. Такие полеты зафиксированы мониторинговым ресурсом Flightradar24.

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