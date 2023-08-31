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Сбер вдвое увеличил выдачу кредитов южноуральским студентам

С начала года студенты из Челябинской области оформили в Сбербанке образовательные кредиты на общую сумму 32 млн руб., что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщают в челябинском отделении банка.

Больше всего кредитов выдано на обучение в Челябинском государственном университете, далее по популярности следуют Южно-Уральский государственный университет и Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ.

Зампред Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров отметил, что большая часть процентов по образовательному кредиту погашается за счет государства, льготный период действует весь срок обучения и еще девять месяцев после этого. Оформить кредит может только сам студент, но, если ему нет 18 лет, необходимо согласие одного из родителей.

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