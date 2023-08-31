Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с участием троллейбуса в Ижевске

В столице Удмуртии на улице 30 лет Победы произошла дорожная авария с участием общественного транспорта. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 30 августа около 18:00 женщина 1993 года рождения за рулем Skoda Fabia не уступила дорогу троллейбусу при выезде с прилегающей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водителю автомобиля потребовалась медицинская помощь. Кроме того, пострадали ребенок 2021 года рождения и женщина 1981 года рождения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.