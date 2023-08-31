В СВО погиб мобилизованный житель Добрянского округа

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, мобилизованный житель Добрянского округа 24-летний Вячеслав Моисеев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Вячеслав Моисеев с июля 2019 года по июль 2020-го проходил срочную службу в военно-морском флоте, получил звание «старший матрос». После армии работал в ГБР, затем в автоцентре. В сентябре 2022 года был мобилизован и направлен в зону проведения СВО. Погиб 25 августа 2023 года.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.