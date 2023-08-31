«Парма» уступила «Автодору» в контрольной игре

Баскетбольный клуб «Парма» продолжает подготовку к новому сезону. После двухматчевого спарринга с ЦСКА подопечные Евгения Пашутина отправились в Саратов. Игра в среду с местным «Автодором» завершилась поражением — 67:93 (22:23, 19:30, 11:18, 15:22). У пермской команды вновь был экспериментальный состав. Лучшим у гостей на площадке стал единственный легионер Си Джей Брайс. Он набрал 13 очков, сделал две передачи, два перехвата и пять подборов. Следующая контрольная игра «Пармы» состоится в Перми с БК «Купол-Родники».