Пермский НОЦ получит средства от краевых властей на разработку технологий по борьбе с борщевиком

Краевые власти выделят средства пермскому НОЦ «Рациональное недропользование» для борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом свидетельствует финансово-экономическое обоснование к поправкам в проект закона Пермского края. В 2023 году выделяемая сумма составит 18,6 млн руб., в 2024-м — 6,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В документе указано, что реализация проекта планируется в целях выбора наиболее эффективных методов борьбы с борщевиком, а также для получения данных о потенциальной биологической активности эфирных масел и фуранокумаринов, содержащихся в зеленой массе борщевика, как фармацевтических продуктов, обладающих промышленным потенциалом. К реализации научно-технического проекта планируется привлечь сотрудников Пермской фармакадемии (ПГФА).

По поручению губернатора Дмитрия Махонина для повышения эффективности работ с этого года изменен подход к организации мероприятий по борьбе с борщевиком. В 2023 году в первоочередном порядке проводятся работы по механическому устранению опасного сорняка, в первую очередь в пяти муниципалитетах, в которых живет свыше половины населения края: в Пермском муниципальном, а также в Добрянском, Нытвенском, Краснокамском и Пермском городских округах. С этого года организация работ по уничтожению борщевика возложена на краевое учреждение «Центр развития агробизнеса». Этот единый оператор заключил государственные контракты на устранение сорняка механическим способом в пяти указанных муниципальных образованиях на сумму почти 80,8 млн руб.

Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» — это научно-образовательный центр мирового уровня, созданный в 2019 году. Центр занимается построением экосистемы, обеспечивающей технологические прорывы в недропользовании благодаря потенциалу активной и талантливой молодежи России.