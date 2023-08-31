В Крыму осколками сбитой ракеты повредилась линия электропередачи

В Крыму после сбитой ракеты ее сколками повредилась линия электропередачи. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков.

«Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— обратился к жителям региона Олег Крючков. Он также объяснил необходимость воздержаться от выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.

Ночью в Восточном Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита крылатая ракета.

Татьяна Ручкина

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