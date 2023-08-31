Главные новости к утру 31 августа

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены десятки рейсов.

Один из крупнейших страховщиков «Ингосстрах» открыл представительство в Турции. По словам экспертов, другим крупным страховым компаниям тоже может быть интересно открытие представительств в дружественных странах — в первую очередь для перестрахования.

Экономист Андрей Яковлев объявил об уходе из Высшей школы экономики. Он работал в вузе с его основания в 1993 году. Как сообщил господин Яковлев, причина ухода — «истечение срока действия контракта».

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от уголовной ответственности добровольцев специальной военной операции на Украине. Среди причин — отсутствие механизма возмещения ущерба, причиненного преступлением.

ГТЛК направила документацию по замещающим облигациям на рассмотрение в Банк России. Компания рассчитывает заместить евробонды в течение примерно шести—восьми недель после регистрации выпусков в октябре.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приступили к проектированию планов восстановления Каховской ГЭС после прорыва плотины. По его словам, вопрос денег — не ключевой.

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