В суд передано дело об истязании четырех детей, находящихся по опекой

В Хакасии завершено расследование уголовного дела об истязании четырех опекаемых детей 3-х, 11-ти лет и двух 8-летних, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Следствие установило, что жительница Боготольского района в Красноярском крае оформила опеку над четырьмя детьми. С момента передачи девочек в семью женщина, ее муж и зять систематически оскорбляли и избивали детей, в том числе прорезиненным шнуром, деревянной палкой, прутом, одну из девочек фигуранты дела привязали скотчем к дереву, удерживая ее таким образом некоторое время, сообщает ведомство.

В 2022 году дети были изъяты из семьи, они прошли курс реабилитации. Трое несовершеннолетних сейчас девочек находятся под опекой в других семьях.

В отношении фигурантов возбуждено дело, они были задержаны и заключены под стражу, им предъявлены обвинения в истязании детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и незаконном лишении свободы. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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Оксана Павлова