Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в Ишимбае

Следственный отдел по Ишимбаю возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, вечером 30 августа произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на Советской улице в Ишимбае. В результате происшествия

один мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Остальные жильцы дома не пострадали, они были эвакуированы. Конструкция дома была повреждена, добавили в управлении СКР.

Проверку по факту ЧП проводит Ишимбайская межрайонная прокуратура, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования»,— отметили в ведомстве.

Олег Вахитов

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