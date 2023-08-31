ЦИК направит в Хакасию спецгруппу для проверки данных о возможных фальсификациях на выборах

Центризбирком (ЦИК) направит в Хакасию специальную группу, состоящую из представителей ЦИКа, прокуратуры и МВД для проверки информации о готовящихся фальсификациях на выборах главы республики и депутатов Верховного совета, сообщает «Ъ».

Информацию о возможных фальсификациях итогов предстоящего голосования в ЦИК направил сенатор Валерий Усатюк, представляющий в Совфеде исполнительную власть Хакасии. По его данным, речь идет о давлении на глав участковых комиссий со стороны политтехнологов кандидата в губернаторы от «Единой России» Сергея Сокола. Также он не исключил подкуп членов избиркома.

Глава ЦИК Элла Памфилова обращение без внимания не оставила, хотя отметила, что «там нет ни одного примера: с кем разговаривали, на кого давили, откуда идет возможность какого-то подкупа. Все только предположения какие-то».

Выборы главы Хакасии состоятся 8-10 сентября 2023 года. В них примут участие четыре кандидата. Помимо Валентина Коновалова и Сергея Сокола, это депутат верховного совета республики от ЛДПР Михаил Молчанов и гендиректор ООО «Авиационный завод „Ирбис“» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).

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Анна Егорова