Главные анонсы 31 августа

В 15:00 в доме приемов МИД РФ пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В 16:30 — пресс-конференция по итогам.

С 31 августа по 4 сентября папа римский Франциск посетит Монголию. Он полетит транзитом через Россию. Не исключена встреча в одном из аэропортов Москвы (транзитная зона) папы римского с патриархом Кириллом.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края, обсудит газификацию, экологию, транспортные проекты.

31 августа начнется досрочное голосование на выборах для жителей отдаленных районов ДНР. В населенных пунктах, расположенных у линии боевого соприкосновения, начнутся досрочные выборы в заксобрание Запорожской области и местные муниципальные советы.

В 10:00 в Череповце (Вологодская область) состоится прощание с членом Совета федерации Еленой Авдеевой, скончавшейся после продолжительной болезни.

Совет директоров АО «Райффайзенбанк» проведет заседание. В повестке вопросы об утверждении стратегии развития бизнеса на 2023-2025 годы.

Басманный суд Москвы рассмотрит дело в отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан иностранным агентом), обвиняемого в распространении ложной информации о вооруженных силах РФ.

В Москве Арбитражный апелляционный суд № 9 рассмотрит жалобу корпорации Apple на отказ в признании незаконными актов ФАС о привлечении к ответственности и штрафе в размере 1,17 млрд руб.

В Москве Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск о частичном прекращении в России правовой охраны серии товарных знаков Aperol, принадлежащих итальянскому производителю алкогольных напитков Campari Group.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит уголовное дело в отношении украинца Николая Забирко, готовившего покушение на экс-главу Мариуполя Константина Иващенко по заданию службы безопасности Украины.

В Париже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном.

В Испании состоится визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В Москве пройдет аукцион по продаже ТЦ «Наутилус». Центр был арестован в рамках взыскания ущерба с бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, фигуранта уголовного дела о хищении 14,5 млрд руб.

Дзержинский районный суд Волгограда проведет заседание по делу юриста Станислава Анохина, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел брендовые вещи по ценам в 846 раз ниже реальных, но не получил их, и теперь требует возложить на ОАО «Торговый дом ЦУМ» обязанность заключить с ним договор купли-продажи и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.