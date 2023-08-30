Венецианские встречи

Вечером 30 августа в Венеции открылся традиционный кинофестиваль — в этом году он стал юбилейным, 80-м. В этом году на Биеннале стало заметно меньше голливудских звезд. Связано это с забастовками сценаристов и актеров, которые стали центральной темой в американском кинопроизводстве в 2023 году. В том числе из-за этих забастовок в последний момент был отменен показ фильма-открытия «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино. Несмотря на это, церемония открытия все же состоялась, как и традиционная и красная дорожка. Образы из Венеции — в галерее Коммерсантъ Стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актриса Катерина Мурино в Armani Prive и украшениях Cartier Фото: Jacopo Raule / FilmMagic Режиссер «отмененного» фильма «Претенденты» Лука Гуаданьино в Prada Фото: Jacopo Raule / FilmMagic Председатель жюри, режиссер Элис Диоп в Louis Vuitton Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Шарлотта Рэмплинг в Courreges Фото: Elisabetta A. Villa / Getty Images Итальянская модель Бьянка Балти в Ermanno Scervino Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Член жюри, актриса Шу Ци в Alberta Ferretti Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Модель Тони Гаррн в Alberta Ferretti Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Актриса Франческа Инауди в Vivienne Westwood Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Модель Мариякарла Босконо в Dolce & Gabbana Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Член жюри Джейн Кэмпион в Dior Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Модель Свева Альвити в Ermanno Scervino Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Модель Мадисин Райан в Armani Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Модель Бьянка Брандолини в Schiaparelli и украшениях Cartier Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Следующая фотография 1 / 13 Актриса Катерина Мурино в Armani Prive и украшениях Cartier Фото: Jacopo Raule / FilmMagic Режиссер «отмененного» фильма «Претенденты» Лука Гуаданьино в Prada Фото: Jacopo Raule / FilmMagic Председатель жюри, режиссер Элис Диоп в Louis Vuitton Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Шарлотта Рэмплинг в Courreges Фото: Elisabetta A. Villa / Getty Images Итальянская модель Бьянка Балти в Ermanno Scervino Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Член жюри, актриса Шу Ци в Alberta Ferretti Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Модель Тони Гаррн в Alberta Ferretti Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Актриса Франческа Инауди в Vivienne Westwood Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Модель Мариякарла Босконо в Dolce & Gabbana Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Член жюри Джейн Кэмпион в Dior Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Модель Свева Альвити в Ermanno Scervino Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Модель Мадисин Райан в Armani Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Модель Бьянка Брандолини в Schiaparelli и украшениях Cartier Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Илья Петрук