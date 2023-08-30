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Коммерсантъ FM
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Венецианские встречи

Красная дорожка церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

Вечером 30 августа в Венеции открылся традиционный кинофестиваль — в этом году он стал юбилейным, 80-м. В этом году на Биеннале стало заметно меньше голливудских звезд. Связано это с забастовками сценаристов и актеров, которые стали центральной темой в американском кинопроизводстве в 2023 году. В том числе из-за этих забастовок в последний момент был отменен показ фильма-открытия «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино. Несмотря на это, церемония открытия все же состоялась, как и традиционная и красная дорожка. Образы из Венеции — в галерее Коммерсантъ Стиль.

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Актриса Катерина Мурино в Armani Prive и украшениях Cartier

Актриса Катерина Мурино в Armani Prive и украшениях Cartier

Фото: Jacopo Raule / FilmMagic

Режиссер «отмененного» фильма «Претенденты» Лука Гуаданьино в Prada

Режиссер «отмененного» фильма «Претенденты» Лука Гуаданьино в Prada

Фото: Jacopo Raule / FilmMagic

Председатель жюри, режиссер Элис Диоп в Louis Vuitton

Председатель жюри, режиссер Элис Диоп в Louis Vuitton

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Шарлотта Рэмплинг в Courreges

Шарлотта Рэмплинг в Courreges

Фото: Elisabetta A. Villa / Getty Images

Итальянская модель Бьянка Балти в Ermanno Scervino

Итальянская модель Бьянка Балти в Ermanno Scervino

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Член жюри, актриса Шу Ци в Alberta Ferretti

Член жюри, актриса Шу Ци в Alberta Ferretti

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Модель Тони Гаррн в Alberta Ferretti

Модель Тони Гаррн в Alberta Ferretti

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Актриса Франческа Инауди в Vivienne Westwood

Актриса Франческа Инауди в Vivienne Westwood

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Модель Мариякарла Босконо в Dolce &amp; Gabbana

Модель Мариякарла Босконо в Dolce & Gabbana

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Член жюри Джейн Кэмпион в Dior

Член жюри Джейн Кэмпион в Dior

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Модель Свева Альвити в Ermanno Scervino

Модель Свева Альвити в Ermanno Scervino

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Модель Мадисин Райан в Armani

Модель Мадисин Райан в Armani

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Модель Бьянка Брандолини в Schiaparelli и украшениях Cartier

Модель Бьянка Брандолини в Schiaparelli и украшениях Cartier

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

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Актриса Катерина Мурино в Armani Prive и украшениях Cartier

Фото: Jacopo Raule / FilmMagic

Режиссер «отмененного» фильма «Претенденты» Лука Гуаданьино в Prada

Фото: Jacopo Raule / FilmMagic

Председатель жюри, режиссер Элис Диоп в Louis Vuitton

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Шарлотта Рэмплинг в Courreges

Фото: Elisabetta A. Villa / Getty Images

Итальянская модель Бьянка Балти в Ermanno Scervino

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Член жюри, актриса Шу Ци в Alberta Ferretti

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Модель Тони Гаррн в Alberta Ferretti

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Актриса Франческа Инауди в Vivienne Westwood

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Модель Мариякарла Босконо в Dolce & Gabbana

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Член жюри Джейн Кэмпион в Dior

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Модель Свева Альвити в Ermanno Scervino

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Модель Мадисин Райан в Armani

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Модель Бьянка Брандолини в Schiaparelli и украшениях Cartier

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Илья Петрук

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