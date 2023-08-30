Венецианские встречи

Вечером 30 августа в Венеции открылся традиционный кинофестиваль — в этом году он стал юбилейным, 80-м. В этом году на Биеннале стало заметно меньше голливудских звезд. Связано это с забастовками сценаристов и актеров, которые стали центральной темой в американском кинопроизводстве в 2023 году. В том числе из-за этих забастовок в последний момент был отменен показ фильма-открытия «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино. Несмотря на это, церемония открытия все же состоялась, как и традиционная и красная дорожка. Образы из Венеции — в галерее Коммерсантъ Стиль.
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