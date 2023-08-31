Три новые станции мониторинга воздуха запустили в Петербурге

В Санкт-Петербурге обновили три автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые системы установлены на проспекте Ветеранов, на Канонерском острове и на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе. Полную замену всех станций город намерен завершить к 2025 году.

Современные системы мониторинга могут измерять и анализировать показатели качества окружающей среды более точно, чем их предшественники. Они контролируют содержание в воздухе фенола, взвешенных частиц и летучих органических веществ.

Кроме того, новые станции оборудованы системой радиационного контроля, а также мониторинга поверхностных и подземных вод.

Места расстановки станций выбраны не случайно и ранее были согласованы с ведущими институтами города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ученые определили концентрации «вредного» озона над Петербургом.

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