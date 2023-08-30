Инфляция в Германии чуть замедлилась в августе

Потребительские цены в Германии выросли в августе на 6,1% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 30 августа, опубликовало Федеральное статистическое управление. Таким образом, инфляция чуть замедлилась в сравнении с июлем, когда цены выросли на 6,2%. При этом аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали чуть более низкой инфляции — 6%.

Рост цен на энергоносители ускорился, составив 8,3% против 5,7% месяцем ранее. Цены на продукты питания выросли в августе на 9% (против 11% в июле). По мнению главы подразделения по глобальной макроэкономике нидерландского банка ING Карстена Бжески, к концу года инфляция в Германии может снизиться до 3%.

Ранее сообщалось, что после скачка инфляции в прошлом году в Германии довольно существенно выросли зарплаты — во втором квартале текущего года они увеличились на рекордные 6,6%.

Яна Рождественская