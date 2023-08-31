В Петербурге за семь месяцев спрос на автокредиты вырос на 53%

За семь месяцев текущего года в Санкт-Петербурге было оформлено автокредитов на общую сумму 38,2 млрд рублей — на 53,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, наибольшую динамику роста объемов выданных автокредитов показали Татарстан (в два раза), Башкортостан (+97,7%), Челябинская (+90,0%) и Тюменская (+87,6%) области.

В целом по России за январь-июль 2023 года было взято автокредитов на общую сумму 628,9 млрд рублей — на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2022 года спрос на автокредиты в России снизился на 15%, а объем их выдачи просел на 36%. В прошлом году россияне для покупки нового авто в среднем брали взаймы 1,5 млн руб., а для подержанной машины — 1 млн руб.

Также сообщалось, что за первое полугодие 2023 года в Санкт-Петербурге было продано 21 148 легковых автомобилей против 20 982 единиц за аналогичный период 2022 года.

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