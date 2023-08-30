Главные новости за 30 августа. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Украинские беспилотники сбиты в Воронежской и Орловской областях. БПЛА самолетного типа повредил надворные постройки в поселке Стрелица под Воронежем. В Орловской области сбиты три беспилотника, обошлось без пострадавших и разрушений.

Белгородский облсуд не изменил приговор бывшему депутату горсовета Сергею Фуглаеву за махинации с НДС. Он должен отбыть в колонии общего режима 5 лет и 6 месяцев и выплатить 900 тысяч рублей штрафа.

Кандидатами на звание «Почетный гражданин Воронежа» стали общественник Татьяна Захарова, врач Петр Кошелев, юрист Виктор Тройнин и сенатор Сергей Лукин.

Суд лишил водительских прав главу Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он отказался медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В Орле возбуждено дело о хищении 7 млн рублей при капремонте поликлиники.

Защитник воронежского «Факела» Федор Кудряшов сломал ребро в домашнем матче с «Оренбургом».

Депутаты горсовета тамбовского райцентра Рассказово выбрали главой города Веру Соколову. Она сменила Алексея Колмакова, который руководил городом с 2010 года и ушел в отставку этой весной.