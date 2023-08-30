Тамбовский город Рассказово возглавила Вера Соколова

Депутаты горсовета тамбовского райцентра Рассказово выбрали главой города Веру Соколову. Об этом сообщили в мэрии. Помимо нее на пост претендовали Игорь Пустовалов и Лариса Болтнева.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе комиссия оценивала качества кандидатов на основании представленных ими документов и сведений, на втором проходило тестирование для оценки теоретических знаний претендентов, на третьем были представлены кандидатские программы. Кроме того, комиссия оценивала «качества претендентов» по результатам индивидуального собеседования. По числу набранных баллов до финала дошли Вера Соколова и Лариса Болтнева.

На этом посту госпожа Соколова сменила Алексея Колмакова, который руководил городом с 2010 года ушел в отставку этой весной. По словам источников «ъ-Черноземье», он покинул должность по состоянию здоровья.

Вера Соколова родилась в Рассказово. Окончила ТГУ имени Г.Р. Державина и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В администрации города работает с 2006 года: была заместителем главы по социально-культурной сфере, первым заместителем главы администрации.

О развитии рассказовского производителя обуви для армии читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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