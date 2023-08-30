Экс-сотрудницу «Кроношпан Башкортостан» осудили за мошенничество

Уфимский районный суд признал бывшую начальницу отдела логистики ООО «Кроношпан Башкортостан» виновной в мошенничестве и приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил требования компании о возмещении ущерба, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Как стало известно "Ъ-Уфа" из источников, близких к следствию, осужденной является 42-летняя Феруза Мингалиева. Вину она не признала.

Суд установил, что осужденная с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года, вступив в сговор с неустановленными лицами, подготовила поддельные договоры транспортной экспедиции с двумя «фирмами-однодневками». После подписания контрактов, она сдала их в бухгалтерию для перечисления оплаты за фактически невыполненные услуги. Ущерб предприятию оценили на сумму около 26 млн руб.

«В отношении ее соучастников материалы выделены в отдельное производство»,— отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

Венера Хисамова

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