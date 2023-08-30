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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 30 августа

Запоминающиеся кадры среды

Шторм во Флориде, суперлуние над Монголией и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Клируотер, США. Серфингистка катается перед надвигающемся на Флориду ураганом

Клируотер, США. Серфингистка катается перед надвигающемся на Флориду ураганом

Фото: Reuters / Adrees Latif

Буньоль , Испания. Участники ежегодного фестиваля «Томатина»

Буньоль , Испания. Участники ежегодного фестиваля «Томатина»

Фото: Reuters / Eva Manez

Ахмедабад, Индия. Брамины на индуистском празднике Ракшабандхан

Ахмедабад, Индия. Брамины на индуистском празднике Ракшабандхан

Фото: Reuters / Amit Dave

Ватикан. Папа римский Франциск на еженедельной общей аудиенции

Ватикан. Папа римский Франциск на еженедельной общей аудиенции

Фото: Andrew Medichini / AP

Улан-Батор. Суперлуние над Монголией

Улан-Батор. Суперлуние над Монголией

Фото: Ng Han Guan / AP

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Клируотер, США. Серфингистка катается перед надвигающемся на Флориду ураганом

Фото: Reuters / Adrees Latif

Буньоль , Испания. Участники ежегодного фестиваля «Томатина»

Фото: Reuters / Eva Manez

Ахмедабад, Индия. Брамины на индуистском празднике Ракшабандхан

Фото: Reuters / Amit Dave

Ватикан. Папа римский Франциск на еженедельной общей аудиенции

Фото: Andrew Medichini / AP

Улан-Батор. Суперлуние над Монголией

Фото: Ng Han Guan / AP

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