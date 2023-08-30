Фото дня: 30 августа

Шторм во Флориде, суперлуние над Монголией и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Клируотер, США. Серфингистка катается перед надвигающемся на Флориду ураганом Фото: Reuters / Adrees Latif Буньоль , Испания. Участники ежегодного фестиваля «Томатина» Фото: Reuters / Eva Manez Ахмедабад, Индия. Брамины на индуистском празднике Ракшабандхан Фото: Reuters / Amit Dave Ватикан. Папа римский Франциск на еженедельной общей аудиенции Фото: Andrew Medichini / AP Улан-Батор. Суперлуние над Монголией Фото: Ng Han Guan / AP Следующая фотография 1 / 5 Клируотер, США. Серфингистка катается перед надвигающемся на Флориду ураганом Фото: Reuters / Adrees Latif Буньоль , Испания. Участники ежегодного фестиваля «Томатина» Фото: Reuters / Eva Manez Ахмедабад, Индия. Брамины на индуистском празднике Ракшабандхан Фото: Reuters / Amit Dave Ватикан. Папа римский Франциск на еженедельной общей аудиенции Фото: Andrew Medichini / AP Улан-Батор. Суперлуние над Монголией Фото: Ng Han Guan / AP