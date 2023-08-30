В Авиалесохране назвали причину крупного пожара в Геленджике

Причиной крупного лесного пожара в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кубани Фото: пресс-служба администрации Кубани

Пожар возник 29 августа на площади 1,5 га. Позже огонь распространился на 30 га, а к утру достиг 118 га. Виновником пожара считают местного безработного Романа Коваленко, который собирает и сдает металлолом. По версии полиции, мужчина обжигал на костре электрический кабель, чтобы сжечь изоляцию. Пламя перекинулось на сухую траву. Его оперативно задержали, на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

К 13:00 30 августа площадь пожара сократилась до 30 га. На месте продолжают работать самолеты-амфибии и вертолеты, а также около 500 человек и 90 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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