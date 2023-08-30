Кабмин Башкирии подписал соглашения о защите и поощрении инвестиций

Участниками республиканской программы защиты и поощрения инвестиций, подписавшими соответствующие соглашения с правительством Башкирии, стали ООО «Топливная компания «Ирбис-РБ», ООО «Фортуна плюс» и ООО «Нарыстау». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ирбис-РБ», как ранее сообщал «Ъ-Уфа», намерен построить в селе Михайловка под Уфой придорожный комплекс стоимостью 150 млн руб. Проект «Фортуны плюс» связан с проектом строительства в Уфе базы отдыха «Свобода» (объем инвестиций 205,5 млн руб.), а «Нарыстау» — с расширением одноименного туристического комплекса в Миякинском районе (объем инвестиций 41 млн руб.).

По словам генерального директора Корпорации развития республики Наиля Габбасова, компании, подписавшие соглашения, «получают не только широкий перечень преференций», но и «могут рассчитывать на упрощенную процедуру получения этих мер с минимальным количеством документов».

Среди мер поддержки инвесторов — получение земельного участка без торгов, налоговые льготы, возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры.

Олег Вахитов

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