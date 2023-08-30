Пять курортов Кубани вошли в топ-10 направлений для отдыха в сентябре

Сразу пять курортов Краснодарского края вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в сентябре, следует из данных сервиса Tvil.ru.

На первом месте оказался Сочи, за которым 33% сентябрьских бронирований в отелях. На втором — Анапа, а на третьем — Геленджик (12% и 5% бронирований соответственно).

По данным Tvil.ru, стоимость суточного проживания в отелях Сочи составляет 3255 руб. В Анапе номер в гостинице в сентябре в среднем обойдется в 2974 руб., в Геленджике — 3406 руб.

Также на пятом и седьмом месте рейтинга расположились Кабардинка (3300 руб.) и Архипо-Осиповка (3284 руб.)

Среди десяти популярных направлений также: Санкт-Петербург (4-е место и 3273 руб.), Гагра, Абхазия (6-е место и 4078 руб.), Феодосия (8-е место и 2534 руб.), Ялта (9-е место и 3765 руб.), Москва (10-е место и 2976 руб.).

Наталья Решетняк

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