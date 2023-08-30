Прокуратура Кубани проконтролирует ликвидацию лесного пожара в Геленджике

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ликвидацию крупного лесного пожара в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

29 августа в микрорайоне Бобруковая Щель в районе улицы Родниковая щель загорелись трава и кустарники на площади 1,5 га. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на 118 га лесного фонда. Для координации деятельности уполномоченных органов на место пожара ночью выехал прокурор Геленджика, а также сотрудники аппарата прокуратуры края и территориальной прокуратуры.

К 13 часам 30 августа площадь пожара удалось сократить до 30 га. В его тушении задействованы два вертолета «Ми-8», два самолета «Бе-200» МЧС России, а также 500 человек и 90 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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