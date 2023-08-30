Украинские беспилотники сбиты в Воронежской и Орловской областях

На территории Корсаковского района Орловской области упал еще один беспилотный летательный аппарат. Он был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

По его словам, «никаких» повреждений или пострадавших нет. Сейчас место происшествия оцеплено, а правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. «Ситуация под контролем, при необходимости буду информировать о ходе проверки», — добавил глава региона.

Сообщения Андрея Клычков появилось в 14:20.

А в 14:44 воронежский губернатор Александр Гусев рассказал в Telegram-канале об обнаружении БПЛА самолетного типа в 22 километрах в западном направлении от Воронежа. Господин Гусев отметил, что пострадавших нет, а на месте происшествия работают специальные службы.

Ночью над Орловской областью уже были сбиты два беспилотника. Об этом Андрей Клычков сообщал в 2:32.

Всего за ночь со стороны Украины БПЛА атаковали семь регионов — Севастополь, Брянскую, Калужскую, Московскую, Орловскую, Псковскую и Рязанскую области. Наиболее серьезный урон понес аэропорт Пскова. Масштаб разрушений уточняется, рейсы отменены. Также повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

Александр Прытков

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