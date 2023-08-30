При поддержке Нововоронежской АЭС стартует подготовка специалистов по стандартам высшего образования

Завершился первый набор студентов на программу бакалавриата в образованный в этом году Нововоронежский политехнический институт - филиал «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». На первом курсе по специальности «Ядерная энергетика и теплофизика» по дневной форме будут обучаться 15 человек, по заочной - 22. Зачисление первых студентов в вуз прошло 28 августа в зале заседаний Нововоронежской городской Думы.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Амбициозный проект реорганизации Политехнического колледжа в высшее учебное заведение стал возможен благодаря поддержке Нововоронежской АЭС, Концерна «Росэнергоатом» и руководства НИЯУ «МИФИ». Идею трансформации образовательного учреждения в вуз одобрили в Госкорпорации «Росатом» и Государственной думе.

Особенность образовательного процесса НВПИ - НИЯУ «МИФИ» заключается в том, что специальные дисциплины будут читать действующие сотрудники Нововоронежской АЭС, имеющие ученые степени.

«Нашими преподавателями стали люди, которые прошли путь от простого сотрудника до начальника, имеют глубокие теоретические знания в атомной отрасли, успешно практикуют в системе менеджмента. Они смогут передать накопленный опыт, тем самым повышая уровень подготовки молодых кадров», - отметила руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Это знаменательное событие: в Нововоронеже стартует подготовка специалистов инженерного уровня. Мы рассчитываем, что нововоронежский вуз станет главной «кузницей кадров» атомной отрасли в центре Черноземья. После окончания вуза ждем вас в подразделениях атомной станции и подрядных организациях», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В перспективных планах НВПИ - НИЯУ «МИФИ» - набор студентов еще по двум специальностям: «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах». Также продолжится программа среднего профессионального образования по специальностям: «Дефектоскопист», «Электрические станции, сети и системы», «Атомные электрические станции и установки», «Экономика и бухгалтерский учет».