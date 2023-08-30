ГИБДД Сочи поймала джипера, управлявшего авто с неисправным рулем

Правоохранители выявили в Сочи джиппера, управлявшего авто с неисправным рулем, в отношении него составлены протоколы, а машина эвакуирована на спецстоянку. Об этом сообщает отдел ГИБДД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

Водителя «УАЗ», осуществляющего пассажирские перевозки с нарушением правил, остановили сотрудники отделения технического надзора отдела городского Госавтоинспекции. При проверке транспорта они выявили неисправности.

В отношении мужчины были составлены протоколы за управление транспортным средством с заведомо неисправным рулевым управлением, а также за нарушение правил перевозки людей.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram