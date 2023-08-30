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Коммерсантъ FM
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В Киргизии отменили приговор за участие в военной операции РФ на Украине

Верховный суд Киргизии отменил приговор местному жителю, который был осужден на 10 лет за участие в российской военной операции на Украине. Уголовное дело передали на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе.

«Постановлением Верховного суда Киргизии приговоры Первомайского районного суда Бишкека от 16 мая и Бишкекского городского суда от 7 июня в отношении Кубанычбек уулу Аскара отменены»,— заявили в суде (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно УК Киргизии, ее гражданам запрещено участвовать в военных конфликтах других стран, за нарушение закона предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

Приговор 31-летнему мужчине вынесли в мае. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне России. В течение 10 лет он работал разнорабочим в Москве, после открыл свою авиакассу возле посольства Киргизии, но в июне 2022 года обанкротился. Чтобы заново открыть бизнес, ему нужен был российский паспорт, и для оформления гражданства он решил пойти в армию.

В июне 2022 года мужчина заключил контракт в Брянске, он служил в составе батальона из ЛНР наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении. В ноябре мужчина уволился с военной службы и из Москвы уехал в Бишкек, где был задержан. Он не признал вину и уверял, что занимался обеспечением продуктами питания воинских подразделений.

Лаура Кеффер

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