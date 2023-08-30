Защитник воронежского «Факела» Федор Кудряшов сломал ребро в домашнем матче с «Оренбургом»

В матче Кубка России по футболу между воронежским «Факелом» и «Оренбургом» защитник воронежцев Федор Кудряшов получил перелом ребра. По данным пресс-службы клуба, срок восстановления игрока составит до трех недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Федор Кудряшов вышел на поле на 63-й минуте. Он заменил защитника Игоря Калинина, который сам впервые сыграл в стартовом составе после восстановления от травмы.

«Факел» на 92-й минуте пропустил единственный гол и отыграться уже не смог.

Александр Прытков