В Башкирии инвесторам предложили построить мраморный завод за 362 млн рублей

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам открыть рядом с деревней Тирмен Абзелиловского района, возле которой располагается мраморный карьер площадью 0,6 га, производство мраморной продукции. Неподалеку от деревни имеется производственный цех площадью около 3,5 тыс. куб. м и газовая котельная, отмечено в сообщении.

Копорация развития республики предлагает инвестору выпускать мраморные слэбы, мраморную и гранитную плитку и гранитную брусчатку. Бюджет инвестпроекта оценивается в 362,3 млн руб., а предполагаемый срок реализации — 9 месяцев.

Инвесторы могут рассчитывать на господдержку: получение земельного участка в аренду без торгов, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль и займа от фонда развития промышленности республики.

Венера Хисамова

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