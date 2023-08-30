В Орле возбуждено дело о хищении 7 млн рублей при капремонте поликлиники

По результатам прокурорской проверки в Орле возбуждено уголовное дело о хищении более 7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при капремонте поликлиники №2. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела не раскрываются. Кто именно ведет расследование, в прокуратуре также не сообщили.

По данным ведомства, в декабре 2022 года казенное учреждение области «Орелгосзаказчик» и ООО «КСК старт» заключили государственный контракт на капремонт БУЗ ОО «Поликлиника №2». Подрядчик получил аванс и приступил к работам, но с января 2023 года работы на объекте «фактически не велись». В апреле контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Ущерб бюджету превысил 7 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «КСК старт» зарегистрировано в Краснодарском крае в феврале 2020 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 25 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 14,7 млн руб., чистая прибыль — 108 тыс. Директором и единственным владельцем является Борис Никитцов.

Контракт на капремонт поликлиники Орла был крупнейшим — 27,8 млн руб. (начальная цена — 37 млн). Всего подрядчик заключил 11 договоров на 162 млн. Все они были расторгнуты.

Кроме того, «в связи с непринятием своевременных мер» к заключению нового контракта прокуратур Советского района Орла внесла начальнику «Орелгосзаказчика» представление. Сейчас новый подрядчик уже выбран. В Единой информационной системы в сфере закупок информации о новых торгах нет.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование уголовного дела и фактическое исполнение контракта находится на контроле.

О претензиях потенциальных подрядчиков читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Орелгосзаказчик" намусорил на торгах».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте