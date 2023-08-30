Объем выдачи автокредитов на Кубани увеличился почти на 70%

В январе—июле в Краснодарском крае выдали 28,7 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По объему выдачи автокредитов Кубань занимает пятое место в РФ. Регион опережают Москва (56 млрд руб., +31%), Московская область (44,4 млрд руб., +53%), Санкт-Петербург (38,2 млрд руб., +53,4%) и Татарстан (28,7 млрд, +100,6%).

На последнем месте по объему выдачи кредитов находится Белгородская область — 5,7 млрд руб. (+87,4%). Последние строчки также занимают Калужская (6,2 млрд руб., +70,8%) и Тверская (5,8 млрд руб., +76,9%) области.

Всего в России за семь месяцев банки выдали автокредиты на 628,9 млрд руб. Это на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели стали рекордными за всю историю наблюдений.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram