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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Лавров перед саммитом G20 посетит Бангладеш и Индонезию

Глава российского МИДа Сергей Лавров перед участием в саммите лидеров G20 в Индии посетит еще две азиатские страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, 7 сентября министр прибудет на 18-й Восточноазиатский саммит в индонезийский Джакарте, а 8 сентября господин Лавров посетит Бангладеш. В МИД РФ пока никак не комментировали эту информацию.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Лавров едет на саммит G20 вместо президента Владимира Путина. Мероприятие пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Против участия господина Путина выступили США и еще несколько стран. Германия и руководство Евросоюза при этом критиковали идею бойкота. На этой неделе в Дели прошло заседание деловой «двадцатки» (B20).

Подробности — в материале «Ъ» «Бизнес как обычно».

Лаура Кеффер

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