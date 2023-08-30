Курский суд лишил водительских прав главу Беловского района Николая Волобуева

Мировой судья судебного участка № 1 города Суджи и Суджанского района Курской области на полтора года лишил водительских прав главу администрации Беловского района Николая Волобуева. Также чиновник оштрафован на 30 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как установил суд, 2 августа 2023 года Николай Волобуев, управляя Renault Duster, не выполнил «законное требование уполномоченного должностного лица» о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В судебное заседание глава района не явился, представив заявление о рассмотрении дела без его участия.

Постановление суда может быть обжаловано.

Иван Недокопов

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