В Сочи скончался мужчина после падения с Мацестинского моста

В Сочи мужчина погиб после падения с Мацестинского моста. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, следователи назначили судебную медэкспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Несчастный случай произошел в Хостинском районе Сочи. Как сообщают в соцсетях, 28-летний парень поссорился со своей девушкой. Ночью его тело обнаружили под Мацестинским мостом.

По факту падения молодого человека следователи проводят процессуальную проверку. Они установят все обстоятельства происшествия, по окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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