Полиция Анапы выявила два подпольных цеха, производивших контрафактный алкоголь

Полицейские Анапы пресекли деятельность двух подпольных цехов по производству контрафактного алкоголя и изъяли из незаконного оборота более 30 т суррогатной продукции. Об этом сообщает ОМВД по городу-курорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД Анапы Фото: ОМВД Анапы

В операции, проводившейся на территории Анапы, Темрюкского и Крымского районов, вместе с ними участвовали сотрудники отделов экономической безопасности и уголовного розыска, силовую поддержку обеспечивал ОМОН регионального управления Росгвардии.

Подпольные цеха, где велось незаконное производство, хранение и оборот спиртосодержащей продукции, они обнаружили в ходе обысков. Кроме суррогатного алкоголя и этилового спирта, правоохранители изъяли также красители и оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции, пластиковые бутылки, насосы, шланги, стеклянную тару и крышки, этикетки. Помимо этого, они изъяли радиостанции, банковские карты, черновую документацию, мобильные средства связи и деньги в сумме 1,4 млн руб.

Изъятый алкоголь помещен на специализированный склад.

Процессуальное решение будет принято после завершения доследственной проверки.

Михаил Волкодав

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