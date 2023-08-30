Полиция Анапы выявила два подпольных цеха, производивших контрафактный алкоголь

Полицейские Анапы пресекли деятельность двух подпольных цехов по производству контрафактного алкоголя и изъяли из незаконного оборота более 30 т суррогатной продукции. Об этом сообщает ОМВД по городу-курорту.
Фото: ОМВД Анапы
В операции, проводившейся на территории Анапы, Темрюкского и Крымского районов, вместе с ними участвовали сотрудники отделов экономической безопасности и уголовного розыска, силовую поддержку обеспечивал ОМОН регионального управления Росгвардии.
Подпольные цеха, где велось незаконное производство, хранение и оборот спиртосодержащей продукции, они обнаружили в ходе обысков. Кроме суррогатного алкоголя и этилового спирта, правоохранители изъяли также красители и оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции, пластиковые бутылки, насосы, шланги, стеклянную тару и крышки, этикетки. Помимо этого, они изъяли радиостанции, банковские карты, черновую документацию, мобильные средства связи и деньги в сумме 1,4 млн руб.
Изъятый алкоголь помещен на специализированный склад.
Процессуальное решение будет принято после завершения доследственной проверки.
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