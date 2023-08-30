«График работы должен строиться в соответствии с эффективностью сотрудника»

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующее письмо, как сообщают «Известия», направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. Психолог, коуч и бизнес-ментор Наталья Карика уверена, что принятие такого предложения при реализации столкнется с множеством сложностей. Важнее создавать благоприятные условия для сотрудников, в частности, эксперт утверждает, что эффективность сотрудника может повысить гибкий график работы.



Наталья Карика

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«Вопрос, как люди добираются до работы и сколько времени тратят на дорогу, несомненно, требует особого внимания. Однако данное предложение нужно оценивать с разных позиций.

В случае одобрения данной инициативы компании столкнутся с разнобоем в продолжительности фактического рабочего времени сотрудников. Кто-то тратит на дорогу несколько минут, а кто-то — несколько часов. В свое время у меня в подчинении было больше 200 сотрудников из шести городов России. Так вот некоторые из них доезжали до работы за 2,5 часа, а некоторые — за пять минут. И получается, что при восьмичасовом рабочем дне первые фактически будут работать 6,5 часа, а вторые все восемь часов. На мой взгляд, это может вызвать шквал недовольства, и HR-ам этих компаний придется несладко.

С точки зрения самих сотрудников включение времени, потраченного на дорогу к месту работы, конечно, выгодно. И для большинства это будет важным фактором при выборе работодателя. Но здесь встает вопрос об эффективности каждого специалиста: кому-то нужно четыре часа, чтобы выполнить определенный объем работы, а кому-то на такой же объем не хватает и восьми часов. И если рабочий день будет сокращен, придется более внимательно оценивать эффективность каждого отдельного сотрудника.

С точки зрения психологической, многие компании и законы плодят "взрослых детей" — лишь бы они работали без учета эффективности. С точки зрения физического здоровья сотрудников, безусловно, дорога — это фактор, который вызывает стресс, особенно если она длительна по времени. Пробки, проблемы с парковками, удаленность офисов от мест движения общественного транспорта — все это способствует эмоциональному напряжению и физической усталости. В Краснодаре, например, добавляется фактор сорокоградусной жары.

Именно поэтому, на мой взгляд, компаниям важно создавать условия, чтобы их сотрудники хотели ехать на работу, а не сокращать рабочий день за счет включения в него времени, потраченного на дорогу. Если сотрудники ездят в офис на своем транспорте, нужно предоставлять им парковки или оплачивать какой-то процент от стоимости транспорта, или, как на многих заводах, пустить автобусы.

2020 год показал, что большое количество сотрудников можно перевести на удаленный формат работы, и это никак не повлияет на их эффективность. Я бы пересмотрела "жесткие временные рамки" или график рабочего дня. Сделать более гибкие временные рамки, которые бы зависели не от того, сколько времени сотрудник провел на рабочем месте, а от его результативности».

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