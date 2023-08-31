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Фото месяца: август 2023 года

Лучшие кадры по версии «Ъ-Урал»

Юбилей Екатеринбурга, книжный фестиваль «Красная строка», День строителя и другие события — в фотогалерее «Ъ-Урал».

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Работа фестиваля ландшафтного искуссва &quot;Атмофест&quot; в Екатеринбурге

Работа фестиваля ландшафтного искуссва "Атмофест" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация-показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию Екатеринбурга, в креативном кластере &quot;Домна&quot;. Модельер Янис Тсанидис во время показа коллекции своего бренда HOXX

Презентация-показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию Екатеринбурга, в креативном кластере "Домна". Модельер Янис Тсанидис во время показа коллекции своего бренда HOXX

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация монеты, посвященной юбилею города в Музее УрГАХА в Екатеринбурге

Презентация монеты, посвященной юбилею города в Музее УрГАХА в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время вразднования Дня строителя

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время вразднования Дня строителя

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Открытие бюстов императора Петра Первого и императрицы Екатерины Первой в Историческом сквере

Открытие бюстов императора Петра Первого и императрицы Екатерины Первой в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия флагманского центра &quot;Мои Документы&quot; в Президентском центре Б.Н. Ельцина (&quot;Ельцин-центр&quot;). Жанровая фотография. Посетитель у стола с роботом-помощником Александром

Церемония открытия флагманского центра "Мои Документы" в Президентском центре Б.Н. Ельцина ("Ельцин-центр"). Жанровая фотография. Посетитель у стола с роботом-помощником Александром

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Строительная техника во время празднования Дня строителя

Строительная техника во время празднования Дня строителя

Фото: Пресс-служба оргкомитета Дня строителя

Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека в Чкаловском районном суде Екатеринбурга

Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека в Чкаловском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Московский дизайнер Денис Кибеда в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) нарисовал мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22

Московский дизайнер Денис Кибеда в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) нарисовал мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22

Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

Приветственная встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта - спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана

Приветственная встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта - спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города

Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная церемония открытия Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Летнего театра в Парке Маяковского

Открытие Летнего театра в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев (справа) во время выступления на церемонии открытия Летнего театра в Парке Маяковского

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев (справа) во время выступления на церемонии открытия Летнего театра в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города

Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Арт-объект в подземном переходе на Плотинке, открытый в рамках фестиваля STENOGRAFFIA

Арт-объект в подземном переходе на Плотинке, открытый в рамках фестиваля STENOGRAFFIA

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выступление основателя рок-группы &quot;Смысловые галлюцинации&quot; Сергея Бобунца на фестивале &quot;Парк-рок&quot;

Выступление основателя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца на фестивале "Парк-рок"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время праздничного салюта на праздновании 300-летия Екатеринбурга

Зрители во время праздничного салюта на праздновании 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга. Группа &quot;Дискотека Авария&quot; во время выступления

Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга. Группа "Дискотека Авария" во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время выступления группы &quot;Дискотека Авария&quot;

Зрители во время выступления группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга

Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Медиаэкран на улице Вайнера - подарок компании &quot;Сима-ленд&quot; на 300-летие Екатеринбурга

Медиаэкран на улице Вайнера - подарок компании "Сима-ленд" на 300-летие Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Историческое представление на Городском пруду, организованное крапивинским центром &quot;Каравелла&quot;. Петр I и Екатерина I появятся на историческом судне-ботике &quot;Петр&quot;

Историческое представление на Городском пруду, организованное крапивинским центром "Каравелла". Петр I и Екатерина I появятся на историческом судне-ботике "Петр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предвыборная агитация в Екатеринбурге

Предвыборная агитация в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожар в строящемся здании спортивного комплекса &quot;УГМК-арена&quot; на улице Степана Разина

Пожар в строящемся здании спортивного комплекса "УГМК-арена" на улице Степана Разина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поднятие капсулы времени в Историческом сквере

Поднятие капсулы времени в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретро-автомобилей

Выставка ретро-автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время церемонии открытия Международного фестиваля студенческого спорта

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время церемонии открытия Международного фестиваля студенческого спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник пресс-конференции посвященной открытию Международного фестиваля университетского спорта в МВЦ &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Участник пресс-конференции посвященной открытию Международного фестиваля университетского спорта в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мытье контейнера для продукции на Таллицком молочном заводе

Мытье контейнера для продукции на Таллицком молочном заводе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр спорта России Олег Матыцин во время пресс-конференции посвященной открытию Международного фестиваля университетского спорта в МВЦ &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Министр спорта России Олег Матыцин во время пресс-конференции посвященной открытию Международного фестиваля университетского спорта в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Молочная ферма на территории Национального природного парка &quot;Припышминские боры&quot;

Молочная ферма на территории Национального природного парка "Припышминские боры"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стихийный мемориал, посвященный погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК &quot;Вагнер&quot; Евгению Пригожину, у центра набора в ЧВК &quot;Вагнер&quot;

Стихийный мемориал, посвященный погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, у центра набора в ЧВК "Вагнер"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист, писатель Шамиль Идиатуллин во время автограф-сессии на фестивале &quot;Красная строка&quot;

Журналист, писатель Шамиль Идиатуллин во время автограф-сессии на фестивале "Красная строка"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ребенок с книгой на фестивале &quot;Красная строка&quot;

Ребенок с книгой на фестивале "Красная строка"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония вскрытия капсулы времени, заложенной в 1973 году - в год 250-летия города Екатеринбурга, с письмом жителям Свердловска XXI века, в Музее истории Екатеринбурга

Церемония вскрытия капсулы времени, заложенной в 1973 году - в год 250-летия города Екатеринбурга, с письмом жителям Свердловска XXI века, в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Работа фестиваля ландшафтного искуссва "Атмофест" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация-показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию Екатеринбурга, в креативном кластере "Домна". Модельер Янис Тсанидис во время показа коллекции своего бренда HOXX

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация монеты, посвященной юбилею города в Музее УрГАХА в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время вразднования Дня строителя

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Открытие бюстов императора Петра Первого и императрицы Екатерины Первой в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия флагманского центра "Мои Документы" в Президентском центре Б.Н. Ельцина ("Ельцин-центр"). Жанровая фотография. Посетитель у стола с роботом-помощником Александром

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Строительная техника во время празднования Дня строителя

Фото: Пресс-служба оргкомитета Дня строителя

Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека в Чкаловском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Московский дизайнер Денис Кибеда в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) нарисовал мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22

Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

Приветственная встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта - спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная церемония открытия Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Летнего театра в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев (справа) во время выступления на церемонии открытия Летнего театра в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Арт-объект в подземном переходе на Плотинке, открытый в рамках фестиваля STENOGRAFFIA

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выступление основателя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца на фестивале "Парк-рок"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время праздничного салюта на праздновании 300-летия Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга. Группа "Дискотека Авария" во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время выступления группы "Дискотека Авария"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Медиаэкран на улице Вайнера - подарок компании "Сима-ленд" на 300-летие Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Историческое представление на Городском пруду, организованное крапивинским центром "Каравелла". Петр I и Екатерина I появятся на историческом судне-ботике "Петр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предвыборная агитация в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожар в строящемся здании спортивного комплекса "УГМК-арена" на улице Степана Разина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поднятие капсулы времени в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретро-автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время церемонии открытия Международного фестиваля студенческого спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник пресс-конференции посвященной открытию Международного фестиваля университетского спорта в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мытье контейнера для продукции на Таллицком молочном заводе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр спорта России Олег Матыцин во время пресс-конференции посвященной открытию Международного фестиваля университетского спорта в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Молочная ферма на территории Национального природного парка "Припышминские боры"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стихийный мемориал, посвященный погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, у центра набора в ЧВК "Вагнер"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист, писатель Шамиль Идиатуллин во время автограф-сессии на фестивале "Красная строка"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ребенок с книгой на фестивале "Красная строка"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония вскрытия капсулы времени, заложенной в 1973 году - в год 250-летия города Екатеринбурга, с письмом жителям Свердловска XXI века, в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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