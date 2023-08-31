Урал / Фото 31.08.2023, 21:06 Фото месяца: август 2023 года Лучшие кадры по версии «Ъ-Урал» Юбилей Екатеринбурга, книжный фестиваль «Красная строка», День строителя и другие события — в фотогалерее «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работа фестиваля ландшафтного искуссва "Атмофест" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация-показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию Екатеринбурга, в креативном кластере "Домна". 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Модельер Янис Тсанидис во время показа коллекции своего бренда HOXX Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Презентация монеты, посвященной юбилею города в Музее УрГАХА в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время вразднования Дня строителя Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Открытие бюстов императора Петра Первого и императрицы Екатерины Первой в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия флагманского центра "Мои Документы" в Президентском центре Б.Н. Ельцина ("Ельцин-центр"). Жанровая фотография. Посетитель у стола с роботом-помощником Александром Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Строительная техника во время празднования Дня строителя Фото: Пресс-служба оргкомитета Дня строителя Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека в Чкаловском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Московский дизайнер Денис Кибеда в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) нарисовал мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22 Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия» Приветственная встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта - спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественная церемония открытия Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Летнего театра в Парке Маяковского Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев (справа) во время выступления на церемонии открытия Летнего театра в Парке Маяковского Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки «Екатеринбург: маршрут художника» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) к 300-летию города Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Арт-объект в подземном переходе на Плотинке, открытый в рамках фестиваля STENOGRAFFIA Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выступление основателя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца на фестивале "Парк-рок" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители во время праздничного салюта на праздновании 300-летия Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга. 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