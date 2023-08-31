Фото месяца: август 2023 года

Церемония вскрытия капсулы времени, заложенной в 1973 году - в год 250-летия города Екатеринбурга, с письмом жителям Свердловска XXI века, в Музее истории Екатеринбурга

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