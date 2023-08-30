В Монголии зафиксирована смерть предположительно, от бубонной чумы

В монгольском аймаке (регионе) Говь-Алтай зафиксирован летальный случай, причиной которого предположительно стало заражение бубонной чумой. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

23 июня Национальный центр изучения зоонозных заболеваний сообщил об обнаружении 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах Монголии. О первой госпитализации человека с подозрением на заболевание бубонной чумой стало известно 27 июня. В больницу в критическом состоянии доставили Говь-Алтайского аймака. Всего с 2020 по 2022 год чумой были инфицированы девять жителей Монголии, четверо из них умерли.

Милена Костерева